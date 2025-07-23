EU Foreign Policy Chief: Dapat Itigil ng Israel ang Pamamaslang sa Mga Lugar ng Pamamahagi ng Pagkain

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala si Kaja Kallas, responsable para sa patakarang panlabas ng European Union, sa pamamagitan ng isang pahayag sa social media na X na ang pamamaslang sa mga inosenteng sibilyan sa Gaza, partikular sa mga lugar kung saan namamahagi ng tulong at pagkain, ay hindi mapagtatanggol at dapat nang itigil.
Ayon sa kanyang pahayag:
“Ang pamamaslang sa mga sibilyan na naghahanap ng tulong sa Gaza ay hindi maaaring ituring na katanggap-tanggap. Tiniyak ko na dapat itigil ng Israel ang pag-atake sa mga lugar ng pamamahagi.”
Dagdag pa ni Kallas: “Kung hindi tutuparin ng Israel ang mga ipinangako nito, lahat ng opsyon ay nananatiling bukas.”
Ang komentong ito ay bahagi ng lumalakas na panawagan mula sa mga pandaigdigang lider na paigtingin ang proteksyon ng mga sibilyan sa mga lugar ng krisis.
...........
328
Your Comment