Hukbong Israeli pumatay ng 231 na mamamahayag sa Gaza mula noong Oktubre 7, 2023 hanggang sa kasalukuyan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapahayag ng mga lokal na media sa sinasakop na teritoryo na umabot na sa 231 ang bilang ng mga mamamahayag na napatay sa Gaza Strip mula noong sumiklab ang digmaan noong Oktubre 7, 2023.
Sa isang pahayag noong Miyerkules, mariing kinondena ng opisina ng midya ng pamahalaang Palestinian sa Gaza ang sistematikong pagpatay sa mga mamamahayag ng mga puwersa ng Israel.
"Itinuturing naming responsable ang rehimeng mananakop ng Israel, ang pamahalaan ng Estados Unidos, at lahat ng bansang kalahok sa krimeng genocide para sa mga brutal na gawaing ito," diin ng Gaza Media Office.
Nauna nang iniulat ng midyang Palestinian na si mamamahayag Walaa al-Jaabari ay nasawi kasama ang kanyang asawa at limang anak sa isang pagbombang isinagawa ng rehimeng Israeli sa Tel al-Hawa na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lungsod ng Gaza.
