Barkong Israeli pinaalis mula sa isla sa Greece dahil sa protesta kaugnay ng digmaan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang cruise ship na may sakay na mga turistang Israeli ang pinilit lumihis patungong Cyprus matapos tanggihan sa isla ng Syros sa Greece dahil sa protesta ukol sa digmaan sa Gaza.
Humigit-kumulang 1,600 pasaherong Israeli sa barkong Crown Iris ang hindi pinayagang bumaba bunsod ng mga alalahanin sa kaligtasan, matapos na higit 300 demonstrador sa Cycladic isle ang tahasang nagpahayag ng pagtutol sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Isang malaking banner na may nakasulat na “Stop the Genocide” ang itinampok, kasabay ng mga watawat ng Palestine.
Naglabas ng pahayag ang mga nagpoprotesta na pumupuna sa lalong malapit na relasyon sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya, at militar ng Greece sa Israel. “Bilang mga residente ng Syros, at higit pa bilang mga tao, kumikilos kami upang tulungan mapahinto ang pagkawasak na dulot ng digmaang genocidal sa aming paligid,” saad ng kanilang pahayag.
May ilang pasahero ng barko ang tumugon sa protesta sa pamamagitan ng pagtaas ng watawat ng Israel at pagsigaw ng makabayang mga pananalita, ayon sa mga saksi.
Kinumpirma ng Israeli shipping firm na Mano Maritime ang insidente: “Dumating ang barko sa Syros, sinalubong ng demonstrasyon mula sa mga pro-Palestinian, at ang mga pasahero ay nanatili sa barko dahil hindi pinayagang bumaba.”
Nakipag-ugnayan si Israeli foreign minister Gideon Saar sa kanyang Greek counterpart na si George Gerapetritis, ayon sa kumpirmasyon ng foreign ministry ng Greece, ngunit walang detalye ang ipinalabas sa naging usapan.
Sa mga nakaraang taon, naging popular ang Greece sa mga turistang Israeli, na sumasalamin sa papalapit na ugnayan ng dalawang bansa sa Mediterranean.
Bagaman natapos ang protesta nang walang nasaktan o naaresto, ipinapakita ng insidente ang lumalawak na hindi pagkakasiya sa Greece tungkol sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Kumakalat din ang mga anti-Israeli graffiti at mga palatandaang sumusuporta sa mga Palestinian sa buong bansa.
