Columbia University sinuspinde at pinaalis ang mga Pro-Palestine na mag-aaral

Ipinahayag ng Columbia University noong Martes na pinatawan nila ng parusa ang ilang estudyante dahil sa mga protesta laban sa mga krimen ng rehimeng Israeli at bilang suporta sa mga Palestinian sa Gaza Strip.
Ayon sa ulat ng media sa Estados Unidos, ang mga parusa ay kaugnay ng pananakop sa silid-aklatan noong Mayo at isang kampo ng protesta noong tagsibol ng 2024.
Kasabay ng matinding presyon mula sa gobyerno, nakaranas ang pamantasan ng sunod-sunod na protesta laban sa rehimeng Israeli, kabilang ang kampo ng mga estudyanteng kontra-Israel noong 2024 na naging mitsa ng isang kilusang pambansa.
Muling naging sentro ng atensyon ang paaralan nang arestuhin ng immigration authorities si Mahmoud Khalil, isang lider ng protesta na Palestinian. Binawi rin ng administrasyong Trump ang $400 milyong dolyar sa grants at kontrata sa paaralan ngayong taon dahil sa mga alegasyon ng antisemitismo sa kampus. Nakikipagnegosasyon na ngayon ang Columbia upang mabawi ang pondo.
Ayon sa pahayag ng Columbia University sa New York City, ang mga parusa ay kinabibilangan ng expulsion (pinaalis), probation, pagbawi ng degree, at suspensyon mula isa hanggang tatlong taon.
Sinabi ng grupong Columbia University Apartheid Divest, isang alyansa ng mga grupong kontra-Israel, na halos 80 mag-aaral ang sinuspinde o pinaalis.
Binigyang-diin ng pamantasan na hindi ito nagbibigay ng komento sa mga indibidwal na kaso at hindi ito naglalabas ng bilang ng mga estudyanteng pinaparusahan.
