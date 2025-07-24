Kalihim Heneral ng Hezbollah: Ang agresyon ng US-Israel sa Gaza ay lumampas sa lahat ng moral na pamantayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Kalihim Heneral ng Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, na ang mga inaaping mamamayan ng Palestine sa Gaza Strip ay nasa ilalim ng brutal na agresyon ng Estados Unidos at Israel—kabilang ang pamamaslang, genocide, gutom, at kahindik-hindik na karahasan—na, ayon sa kanya, ay lumampas sa lahat ng pamantayang makatao at moral.
Sa isang pahayag noong Martes, binigyang-diin ni Qassem ang katahimikan ng pandaigdigang komunidad sa patuloy na karahasan sa Gaza, na aniya'y nakasisira sa pandaigdigang batas.
Nanawagan siya ng mga konkretong aksyon laban sa rehimeng Zionist, gaya ng pagpataw ng mga parusa.
"Kapag nakaharap ng Amerika ang nagkakaisang suporta ng mga mamamayang Palestinian, mapipilitan itong sumuko sa presyon at ihinto ang pagsuporta," dagdag pa niya.
Nanawagan din siya sa mga bansang Arab at Islamiko na isara ang mga embahada ng kaaway, ipagbawal ang kalakalan dito, at magkaisa upang suportahan ang Palestine at Gaza, kahit sa pamamagitan ng pagsuplay ng pangunahing humanitarian aid.
Bilang pagwawakas, sinabi ni Qassem na “hindi magtatagumpay ang mga mapang-api; ang pag-ipon ng kabangisan at katigasan ng Israel ay, sa tulong ng Diyos, magiging daan sa matinding pagbagsak nito.”
