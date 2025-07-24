Video: Malawakang rally sa Ankara, Turkey patungong Embahada ng U.S. bilang pakikiisa sa Gaza

Ankara, Turkey Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Libu-libong mamamayan ang nagtipon at nagmartsa patungong Embahada ng Estados Unidos sa Ankara upang ipakita ang pakikiisa sa Gaza. Narito ang mga detalye ng kaganapan: Pinangunahan ng Ankara Palestine Solidarity Platform, nagsimula ang martsa mula sa Tuğba Altınok Mosque patungong embahada. May mga plakard na may nakasulat na “Gaza is Dying, Enough is Enough” at mga pulang pinggang walang laman bilang simbolo ng kagutuman. Dumalo si HÜDA PAR Chairman Zekeriya Yapıcıoğlu, at binigyang-diin na mahigit 70,000 katao ang namatay sa Gaza, kabilang ang 20,000 bata. Nanawagan ang mga lider ng protesta ng boycott at mas matinding hakbang laban sa Israel, at kinondena ang katahimikan ng mundo sa pagdanak ng dugo. Maraming nagwagayway ng mga bandila ng Palestine, habang ang kapaligiran ay puno ng panawagan para sa katarungan at pagkakaisa. Bagaman mapayapa ang protesta, naging malinaw ang damdaming laban sa agresyon sa Gaza at ang panawagan para sa tulong sa mga inosenteng biktima. ……….. 328
24 Hulyo 2025 - 11:15
