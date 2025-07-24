Isang video ang lumabas kung saan isang Amerikanong mamamahayag ang sumisigaw ng “Kamatayan sa Amerika” at “Kamatayan sa Israel” sa wikang Persian bil
24 Hulyo 2025 - 11:24
News ID: 1710943
Narito ang buod ng insidente: Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang video ay iniulat ng ABNA News at Aparat, kung saan makikita ang mamamahayag na Amerikano na aktibong nakikiisa sa mga pro-Palestinian demonstrasyon. Ang mga sigaw ay bahagi ng mas malawak na damdaming protesta laban sa mga aksyon ng Estados Unidos at Israel sa Gaza, na tinutuligsa bilang genocide at brutalidad. Ang insidente ay nagdulot ng matinding reaksyon online, lalo na sa mga platform ng social media, kung saan ito ay tinanggap ng ilan bilang simbolo ng pakikiisa, habang tinuligsa naman ng iba bilang kontrobersyal at mapanganib. …………. 328
Your Comment