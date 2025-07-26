Tugumpay ipinadala ng Iran ang Nahid - 2 Sattellite bilang malawak na industrya sa Orbit

26 Hulyo 2025 - 10:12
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matagumpay na naipadala sa kalawakan ang ‘Nahid-2’, isang satellite para sa telekomunikasyon, gamit ang Soyuz rocket mula sa Vostochny Cosmodrome sa Russia. Ang satellite na ito ay dinisenyo at ginawa ng mga Iranian na siyentista at layuning palakasin ang imprastraktura ng komunikasyong satelayt ng bansa, na nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng Iran sa teknolohiyang aerospace at pandaigdigang kooperasyon sa larangan ng kalawakan. .................. 328
