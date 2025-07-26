Siyam na Sundalong Israeli, Nasugatan sa Isang Insidente ng Sagasa sa Kfar Yona

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat ng Channel 12 ng Israel na pitong tao ang nasugatan, ilan sa kanila ay may matitinding pinsala, sa isang hinihinalang insidente ng sagasa sa Kfar Yona.
Pitong Israeli ang nasugatan nitong Huwebes sa isang insidente ng sagasa sa istasyon ng bus sa Kfar Yona, sa gitna ng okupadong Palestina. Kasalukuyang naghahanap ang pulisya ng suspek na tumakas sa lugar.
Idinagdag pa ng Channel 12 na ang tsuper ng sasakyang sangkot sa insidente ay tumakas, at kasalukuyang iniimbestigahan ang pangyayari.
Ayon sa pahayagang Israel Hayom, nagsagawa ng operasyon ang pulisya sa nasabing lugar upang hanapin ang hinihinalang tsuper, ngunit wala pang impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
