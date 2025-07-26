Mensahe ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon: Ang Pagpapanatili ng Pambansang Pagkakaisa ay Tungkulin ng Bawat Isa; Ang Pag-iingat sa Dangal at Karangal

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ika-apatnapung araw ng paggunita sa mga martir na kabilang sa mga kababayan, mahuhusay na komander militar, at kilalang mga siyentistang nuklear, inilabas ni Ayatollah Seyyed Ali Khamenei ang isang mensahe.
Sa mensaheng ito:
- Binigyang-diin niya ang katatagan ng sambayanang Iranian at ang pangangailangang mapanatili ang pambansang pagkakaisa.
- Isinulong niya ang determinasyong ipagpatuloy ang pag-unlad ng bansa at pagpapalakas ng pambansang seguridad.
- Inilarawan niya ang pagkawala ng mga martir bilang isang matinding pinsala para sa bansa, ngunit pinuri ang mga positibong aspeto ng pangyayari gaya ng:
- Pagkamatiisin at tatag ng kalooban ng mga naulila
- Pagpapatuloy ng mga institusyong pinamunuan ng mga martir sa kabila ng trahedya
- Hindi matitinag na pagkakaisa ng mga mamamayan ng Iran
Naniniwala ang Pinuno ng Rebolusyon na ang Iran ay lalakas pa araw-araw, sa tulong ng Diyos.
Sa huling bahagi ng mensahe, tinukoy niya ang mga tungkulin ng bawat sektor:
- Bawat mamamayan ay dapat magsikap sa pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa.
- Mga siyentipiko: pasiglahin ang kaunlaran sa agham at teknolohiya.
- Mga manunulat at tagapagsalita: panatilihin ang dangal ng bansa.
- Mga komander militar: tiyakin ang seguridad at kalayaan ng bayan.
- Mga tagapagpatupad ng gobyerno: isakatuparan ang mga gawain nang masigasig.
- Mga espirituwal na pinuno: gabayan ang puso ng mga mamamayan at palaganapin ang katatagan.
- Kabataan: alagaan ang diwa ng rebolusyon.
Sa pagtatapos, binati niya ang sambayanang Iranian, at isinama sa panalangin ang lahat ng martir—lalaki, babae, kabataan, at ang mga nagdadalamhati.
