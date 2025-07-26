Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing Pahayag ni Ayatollah Sistani hinggil sa mga Krimen ng Israel sa Gaza: Malawakang Taggutom ang Gumigising sa Konsensya ng Mundo.
25 July 2025 | 29 Muharram 1447 AH
Mula sa Tanggapan ni Ayatollah Sistani sa Najaf al-Ashraf, Iraq
Sa kanyang matinding pahayag, nanawagan si Ayatollah Sistani para sa:
- Agarang pagtatapos ng pagkubkob sa Gaza
- Pagkilos ng mga bansang Islamiko upang iligtas ang mga sibilyang naapektuhan ng taggutom
Binibigyang-diin ng mensahe:
- Na matapos ang halos dalawang taon ng tuluy-tuloy na karahasan, pagsira, at pagkamatay ng daan-daan libong tao, ang mamamayan ng Gaza ay dumaranas ng lubhang krisis sa kabuhayan
- Ang kakulangan ng pagkain ay nagdulot ng taggutom na nakaapekto maging sa mga bata, matatanda, at maysakit
- Panawagan sa mga bansang Arabo at Islamiko na huwag hayaang magpatuloy ang krisis, bagkus ay:
- Pagsikapan ang pagpapadala ng tulong
- Puwersahin ang rehimeng mananakop na payagan ang pagpasok ng makataong ayuda
Dagdag pa niya, ang mga larawang lumalabas sa media hinggil sa taggutom ay lubos na gumigising sa damdamin ng sinumang may konsensya, at binanggit ang sinabing ni Imam Ali (AS) hinggil sa paglabag sa dangal ng kababaihan:
“Kung ang isang Muslim ay mamatay sa dalamhati dahil sa ganitong pangyayari, hindi siya masisisi; sa halip, ito ay marapat.”
Sa pagtatapos ng pahayag, isinalin niya ang pasakit ng mamamayan bilang hamon sa buong sambayanan ng Islam, at nanawagan sa makatarungan at agarang pagkilos upang tapusin ang trahedyang ito.
