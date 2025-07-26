Pag-atake ng mga Puwersang Yemeni gamit ang Hypersonic Missile sa Lungsod ng Be'er Sheva sa Timog ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat, isinagawa ng mga puwersang armado ng Yemen ang isang espesyal na operasyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng hypersonic missile patungong lungsod ng Be'er Sheva (بئرالسبع) sa timog ng Israel. Naglabas ng pahayag ang militar ng Israel na isa sa mga misil mula Yemen ay kanilang napigilan sa ere.
Mga detalye sa insidente:
Ang militar ng Israel ay nagpatunog ng mga sirena ng babala sa ilang rehiyon kabilang ang West Bank, disyertong Negev, at paligid ng Dead Sea.
Sa social media, kumalat ang mga video na nagpapakita ng malalakas na pagsabog, na sinasabing bahagi ng depensa ng Israel laban sa atake.
Ayon kay Yahya Saree, tagapagsalita ng Armed Forces ng Yemen, tatlong drone rin ang ginamit upang tamaan ang mahahalagang target sa mga lungsod ng Eilat, Ashkelon, at al-Khudeira.
Binigyang-diin niya na ang mga pag-atakeng ito ay tugon sa patuloy na paglusob, pagkubkob, gutom, at genocide na nararanasan sa Gaza.
Sa nakaraang mga linggo, lumakas ang mga atakeng missile at drone ng Yemen laban sa mga target sa Israel, kabilang ang Ben Gurion Airport at daungan sa Eilat.
…………
328
Your Comment