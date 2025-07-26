Panawagan sa mga Ulama ng Ummah: Ipagtanggol ang Mamamayang Palestino laban sa mga Krimen ng Rehimeng Mananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Society of Seminary Teachers of Qom ay naglabas ng isang bukas na liham para sa mga ulama at iskolar ng Islam sa buong mundo, bilang tugon sa patuloy na pamamaslang at pagkubkob sa mamamayang Palestino sa Gaza.
Sa pahayag na ito:
Nanawagan sila sa mga iskolar ng Islam na sirain ang katahimikan ng mga pamahalaang Islamiko, pandaigdigang komunidad, at mga internasyonal na organisasyon hinggil sa krimen ng rehimen ng Israel.
Binigyang-diin na ang pananahimik ng mga Muslim ay isang uri ng pagtataksil sa Qur’an at sa mismong diwa ng Islam.
Sa liham, binanggit ang mga talata sa Qur’an na:
- Nananawagan sa paglaban alang-alang sa mga inaapi (Surah an-Nisa: 75)
- Nagbababala sa pakikipag-alyansa sa mga kaaway ng Islam (Surah al-Ma'idah: 51 & 82)
Ayon sa liham:
- Ang mga iskolar at guro ng seminaryo ay may tungkuling moral at pang-relihiyon na tumindig para sa Gaza.
- Hinihimok ang pagkakaisa ng mga Muslim upang labanan ang masamang layunin ng pananakop.
- Ang pagkakalimot sa utos ng Diyos na tumulong sa mga inaapi ay kapantay ng kawalan ng pananampalataya.
Sa huli, ipinahayag ang mariing pagkondena sa masaker at nanawagan na:
- Basagin ang katahimikan
- Magkaisa sa salita at layunin
- Itaguyod ang pagbibigay tulong sa mga Palestino
Tinapos ang mensahe sa panalangin at paalala: “At ang mga gumawa ng kawalang-katarungan ay malalaman kung saang wakas sila mapupunta.”
