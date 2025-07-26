Banggaan ng Washington at Paris sa Pagkilala sa Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nag-ugat ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at France matapos ipahayag ng Pangulo ng France, Emmanuel Macron, ang desisyon nitong kilalanin ang Estado ng Palestina sa darating na General Assembly ng United Nations sa Setyembre.
Marco Rubio, Kalihim ng Panlabas ng Estados Unidos, ay mariing tumutol at tinawag ang hakbang ng France na:
- "Desisyong hindi pinag-isipan"
- Nagpapalakas sa propaganda ng Hamas
- Isang insulto sa mga biktima ng Oktubre 7 insidente
Samantala, ipinahayag ni Macron ang:
- Pagtutok ng Paris sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Middle East
- Paniniwalang posible ang kapayapaan
- Panawagan para sa agarang tigil-putukan sa Gaza, pagpapalaya sa mga bihag, pagtulong makatao, at pag-aalis ng armas ng Hamas
Mga tugon sa anunsyo ng France:
- ✴️ Hamas: tinanggap ang hakbang bilang pagbabago ng pandaigdigang pananaw at pagkabigo ng Zionistang propaganda
- ✴️ Spain at Ireland: sumuporta, tinawag ang hakbang bilang pagtupad sa "two-state solution"
- ✴️ UK PM Keir Starmer: iniulat na nakararanas ng pressure mula sa gabinete at kay Macron upang kilalanin na rin ang Palestina bilang isang independiyenteng bansa
Ipinapakita ng insidenteng ito ang pagkakaiba sa pananaw ng mga Kanluraning bansa tungkol sa kapayapaan sa Gitnang Silangan at kinabukasan ng Palestina.
