Rehimeng Zionista, Sinira ang Daan-Daang Libong Toneladang Humanitarian Aid para sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng matinding taggutom at krisis sa Gaza, iniulat na sinira ng militar ng Israel ang libo-libong pakete ng tulong mula sa Jordan, kabilang ang:
- ✅ Mahigit 1000 trak ng pagkain at gamot
- ✅ Daan-daan libong toneladang ayuda na nakaimbak sa ilalim ng araw
Ayon sa mga ulat ng media ng Israel:
- Ang mga tulong ay hindi naipamahagi dahil sa umano’y kakulangan ng sistema ng distribusyon
- Ipinahayag ng mga opisyal militar: “Kung hindi ito maipapadala, mapipilitan kaming sirain ang mga ito.”
Hindi aktibo ang mga pangunahing border points tulad ng Rafah, Kerem Abu-Salem, at Erez Crossing dahil sa mga aktibidad ng militar at pag-atake ng mga sibilyang Israeli.
Pandaigdigang tugon at protesta:
- Nagaganap ang mga malawakang kilos-protesta sa buong mundo upang kondenahin ang pagkubkob sa Gaza
- Nanawagan ang mga lider ng bansa at internasyonal na organisasyon para sa:
- Agarang tigil-putukan
- Walang harang na pagpasok ng humanitarian aid
- Si Michael Fakhri, UN Special Rapporteur sa Karapatang sa Pagkain, ay humiling ng sanctions laban sa Israel, at binigyang-diin na “hindi sapat ang pagkondena”
Ayon sa kanya, makikitang nakatambak sa hangganan ang mga ayuda habang nakikita ng buong mundo, at dapat ipagpatuloy ng mga bansang Arabo ang pagsisikap na maipadala ito sa Gaza.
