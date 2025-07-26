Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang makasaysayang hakbang, inanunsyo ng France na pormal nitong kikilalanin ang Estado ng Palestina sa darating na sesyon ng United Nations General Assembly ngayong Setyembre. Ayon kay Pangulong Emmanuel Macron, ito ay hindi lamang simbolikong desisyon kundi pagbabago sa pandaigdigang pananaw sa isa sa pinakamatagal at pinakamasalimuot na alitan sa Gitnang Silangan.
Mga Dahilan sa Desisyon ng France
- Krisis sa Gaza at Opinyon ng Publiko
Matapos ang digmaan noong Oktubre 7, lumawak ang simpatiya ng mga mamamayan ng France—lalo na ang kabataan at akademya—sa mga sibilyang Palestino.
- Pagkabigo ng Solusyong Dalawang Estado
Dahil sa patuloy na pananakop, demolisyon ng mga tahanan, at taggutom sa Gaza, maraming bansa sa Europa ang naniniwalang ang pagkilala sa Palestina ang tanging paraan upang buhayin ang solusyong ito.
- Pagkakaisa sa Europa
Kasunod ng mga hakbang ng Spain, Ireland, Norway, at Sweden, nais ng France na manguna sa diplomatikong posisyon ng EU.
- Pagbawi ng Tiwala sa Gitnang Silangan
Sa harap ng akusasyong pagkiling sa Israel, layunin ng France na ipakita ang estratehikong neutralidad nito.
Pandaigdigang Epekto
- Mahigit 140 bansa na ang kumikilala sa Palestina, karamihan mula sa Global South.
- Ang hakbang ng France bilang permanenteng miyembro ng UN Security Council ay nagpapalakas sa legal at simbolikong posisyon ng Palestina sa mga internasyonal na institusyon.
- Maaaring mahikayat ang Belgium, Portugal, Italy, at maging ang UK na sumunod sa yapak ng France.
Reaksyon ng Israel at Estados Unidos
- Tinuligsa ng Israel ang hakbang bilang “gantimpala sa terorismo”.
- Tinawag ng US Secretary of State ang desisyon bilang “padalus-dalos” at “paglapastangan sa mga biktima ng Oktubre 7”.
Isang Bagong Panahon ng Legitimacy
Sa mundo kung saan ang legitimacy ay hindi na mula sa baril, kundi mula sa konsensus ng pandaigdigang komunidad, ang Palestina ay muling binubuo ang imahe nito bilang “biktima na may kakayahang lumaban” laban sa “ilegal na mananakop.”
Ang hakbang ng France ay maaaring magsilbing simula ng pandaigdigang kampanya para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan.
