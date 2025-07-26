Pag-aresto sa Tatlong Lebanese na Itinuturong Tagasuporta ng ISIS

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa pahayag ng Intelligence Unit ng Lebanese Army, matagumpay nilang naaresto ang tatlong mamamayang Lebanese na pinaghihinalaang bumuo ng isang selula na kaanib sa grupong teroristang ISIS.
- Ang mga suspek ay kinilala sa pamamagitan ng kanilang inisyal: (A.S), (W.S), at (B.F)
Mga natuklasan sa imbestigasyon:
- Plano umano ng grupo na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Lebanese Army
- Ang mga utos ay galing sa mga lider ng ISIS sa labas ng bansa
- Patuloy ang operasyon para matukoy at maaresto ang iba pang kasapi ng selula
Legal na hakbang:
- Sinimulan na ng mga kaugnay na ahensyang panghukuman sa Lebanon ang proseso ng interogasyon
- Layunin nito ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga suspek
