  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Pag-aresto sa Tatlong Lebanese na Itinuturong Tagasuporta ng ISIS

26 Hulyo 2025 - 11:23
News ID: 1711463
Pag-aresto sa Tatlong Lebanese na Itinuturong Tagasuporta ng ISIS

Ayon sa pahayag ng Intelligence Unit ng Lebanese Army, matagumpay nilang naaresto ang tatlong mamamayang Lebanese na pinaghihinalaang bumuo ng isang selula na kaanib sa grupong teroristang ISIS.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa pahayag ng Intelligence Unit ng Lebanese Army, matagumpay nilang naaresto ang tatlong mamamayang Lebanese na pinaghihinalaang bumuo ng isang selula na kaanib sa grupong teroristang ISIS.

- Ang mga suspek ay kinilala sa pamamagitan ng kanilang inisyal: (A.S), (W.S), at (B.F)

Mga natuklasan sa imbestigasyon:

- Plano umano ng grupo na magsagawa ng mga pag-atake laban sa Lebanese Army

- Ang mga utos ay galing sa mga lider ng ISIS sa labas ng bansa

- Patuloy ang operasyon para matukoy at maaresto ang iba pang kasapi ng selula

Legal na hakbang:

- Sinimulan na ng mga kaugnay na ahensyang panghukuman sa Lebanon ang proseso ng interogasyon

- Layunin nito ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga suspek

……………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha