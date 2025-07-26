Netanyahu: Ang Pagkilala ng France sa Palestina ay Banta laban sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ay mariing kumondena sa desisyon ng France na kilalanin ang Palestina bilang isang malayang bansa. Tinawag niya ito bilang:
- “Gantimpala para sa terorismo”
- “Hakbang na naglalagay sa Israel sa panganib”
- “Pagpapalakas sa mga grupong suportado ng Iran”
Ayon sa kanya, ang isang estado ng Palestina ay hindi para sa kapayapaan, kundi isang “plataporma para sa pagwasak ng Israel.”
Iba pang opisyal ng Israel ay nagpahayag ng galit:
- Yariv Levin, Deputy PM: Tinawag ang hakbang ng France na “isang mantsa sa noo ng France” at nanawagan ng “buong kontrol ng Israel sa West Bank.”
- Yisrael Katz, Defense Minister: Tinawag ang desisyon bilang “pagpapasakop sa terorismo” at “banta sa pagkakakilanlan ng Israel.”
Tugon mula sa France
Emmanuel Macron, Pangulo ng France, ay nagpahayag na:
- Sa Setyembre 2025, opisyal na kikilalanin ng France ang Palestina sa UN General Assembly
- Tinawag ang hakbang bilang bahagi ng “makasaysayang pangako ng France sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan”
- Nanawagan ng:
- Agarang tigil-putukan sa Gaza
- Pagpapalaya sa mga bihag
- Pagpapadala ng humanitarian aid
- Pag-aalis ng armas ng Hamas
Reaksyon ng Europa
- Spain, Ireland, Sweden: Dati nang kumilala sa Palestina
- Germany: Tutol pa rin, sinasabing “maaaring magpadala ng maling mensahe”
- UK: Mahigit 60 miyembro ng Parliament mula sa Labour Party ang nananawagan sa gobyerno ng London na kilalanin na rin ang Palestina.
………….
328
Your Comment