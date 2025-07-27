Iran Tumugon sa mga Pahayag ng Israeli Ambassador sa Baku

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tumugon ang tagapagsalita ng embahada ng Islamic Republic of Iran sa Azerbaijan sa mga mapanirang pahayag ng Israeli ambassador sa Baku, na nagsabing ang ugnayan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga mamamayan ng Iran at Azerbaijan ay mas matatag kaysa sa anumang pagtatangkang sirain ito ng mga kinatawan ng isang rehimeng mapanupil at rasista.
Pahayag mula sa Iran
Si Behnam Malekpour, tagapagsalita ng embahada ng Iran sa Baku, ay mariing kinondena ang mga mapanlait at nakakasuklam na pahayag ng Israeli ambassador sa isang kamakailang press conference. Ayon sa kanya, ang rehimeng itinatag sa pamamagitan ng pananakop sa makasaysayang lupain ng Palestina at patuloy na nagsasagawa ng terorismo at digmaan sa mga kalapit na bansa ay walang karapatang maghasik ng alitan sa pagitan ng mga bansang Muslim.
Krisis sa Gaza at Panawagan sa Pandaigdigang Komunidad
Binanggit ni Malekpour ang matinding krisis sa Gaza dahil sa makataong blockade na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain at tubig. Nanawagan siya sa pandaigdigang komunidad na kumilos agad upang itigil ang genocide at panagutin ang mga kriminal ng rehimeng Zionista.
Babala sa Global na Seguridad
Tinukoy rin niya ang mga agresibong hakbang ng Israel laban sa Lebanon, Syria, Iran, at iba pang bansa sa rehiyon, at binigyang-diin na ang rehimeng ito ay isang pangunahing banta sa pandaigdigang kapayapaan. Nagbabala siya na ang kawalan ng seryosong aksyon mula sa mundo ay magdudulot ng mas malawak na kawalang-seguridad.
Kontrobersyal na Pahayag ng Israeli Ambassador
Sa isang press conference, sinabi ni George Deek, ambassador ng Israel sa Azerbaijan, na “Ngayon, sa paghina ng Iran, mas ligtas na ang mundo—kabilang ang Middle East at South Caucasus.”
