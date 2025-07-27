Pangulo ng Lebanon: Positibo ang Takbo ng Negosasyon ukol sa Armas ng Hezbollah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ni Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon na patuloy ang direktang pakikipag-ugnayan niya sa Hezbollah upang talakayin ang isyu ng armas ng grupo. Bagaman mabagal ang usad ng negosasyon, tinukoy niyang positibo ang direksyon nito.
Pahayag sa Press Club
Sa kanyang talumpati sa mga miyembro ng Press Club, sinabi ni Aoun: “Kapag ang pampolitikang kalooban at mga ahensiyang pangseguridad ay nagkakaisa sa isang layunin, walang dapat ikabahala para sa Lebanon.”
Paninindigan sa Katarungan at Anti-Korapsyon
Binigyang-diin din ng pangulo ang pangangailangang palakasin ang kalayaan ng hudikatura. Nangako siyang ang kanyang pamahalaan ay magpapatuloy sa pagsisiyasat sa mga kaso ng korapsyon—anuman ang relihiyon o partidong kinabibilangan ng mga sangkot.
