Araghchi: Diplomasiya at Labanan, Dalawang Pakpak ng Iran sa Pagharap sa mga Krimen ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pagpupulong sa Foreign Ministry, sinabi ni Seyyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ang diplomasiya at aksyong militar ay magkasamang ginagamit ng Iran upang harapin ang mga krimen ng Israel sa Gaza.
Ibinunyag niya na ilang tawag sa telepono ang isinagawa upang mag-organisa ng mga koordinadong hakbang para pigilan ang mga karahasan—kabilang ang paggamit ng gutom bilang sandata at ang pagharang sa pagkain at gamot upang makakuha ng konsesyon sa negosasyong pang-tigil-putukan. Nabigo ang mga ito dahil sa katatagan ng mga mamamayan ng Gaza.
Sa loob ng 12 araw ng digmaan, magkasama ang mga sundalo at diplomat sa pagtugon sa krisis. Ang mga opisyal ng Foreign Ministry ay nagtrabaho nang walang pahinga, at marami sa kanila ay nanatili sa opisina kahit sa gabi.
Mahigit 120 bansa ang nagpahayag ng pagkondena sa mga pag-atake at sumuporta sa Iran. Nagtulungan ang Foreign Ministry at Presidential Legal Department upang idokumento ang mga krimen at isulong ang mga hakbang sa pandaigdigang antas.
Pinuri ni Araghchi ang matatag at positibong espiritu ni Pangulong Masoud Pezeshkian sa gitna ng krisis, na aniya’y naging mahalagang salik sa pagpapanatili ng koordinasyon.
