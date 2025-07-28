Sa Ngalan ng Diyos, ang Mahabagin, ang Maawain
“Tunay na yaong mga tumatanggi sa mga tanda ng Diyos, pumapatay ng mga propeta nang walang karapatan, at pumapatay ng mga nag-uutos ng katarungan mula sa mga tao—ipabatid sa kanila ang masakit na parusa.”
(Sipi mula sa Banal na Qur’an)
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang matinding pagdurusa ng mga inosenteng mamamayan sa Gaza—sa gitna ng walang-awang pagsalakay ng mga puwersang Amerikano at Zionista, kabilang na ang pagpatay, pag-gutom, at pagsira ng mga ospital—ay labag sa lahat ng prinsipyong makatao, etikal, at pang-relihiyon.
Panawagan mula kay Ayatollah Akhtari:
- Inaanyayahan ang mga lider ng relihiyon, mga intelektwal, aktibista, at humanitarian organizations na magsagawa ng agarang aksyon upang labanan ang karahasan at ipasok ang makataong tulong sa Gaza.
- Hinikayat ang mga mamamayan ng mundo na ipakita ang suporta sa pamamagitan ng demonstrasyon at paglabag sa mapang-aping blockade sa lupa at dagat.
- Panawagan sa mga pamahalaan at sambayanan na magpatupad ng mga parusa laban sa rehimeng Zionista, isara ang kanilang mga embahada, putulin ang mga ugnayang diplomatiko at komersyal, at tuluyang itigil ang anumang anyo ng normalisasyon.
- Binalaan na itatala ng kasaysayan ang kahihiyan ng mga pamahalaang tahimik o kaakibat sa krimen ng pagpatay sa mga inosente.
Babala sa sangkatauhan: Ang konsensya ng mundo ay ngayon nasusubok habang libu-libong bata at walang malay ay pinapatay o namamatay sa gutom, uhaw, at kakulangan ng gamot. Ang kasalukuyang masaker ay itinuturing na isang uri ng pambansang pagpatay (genocide) na walang katulad sa modernong kasaysayan.
“Malalaman ng mga naniniil kung saang wakas sila darating.”
Si Mohammad Hassan Akhtari
Pangulo, Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Ahlul Bayt
Pangulo, Komite ng Suporta para sa Rebolusyon ng Mamamayang Palestino.
