Mga Iskolar ng Sunni: Mariing Kinokondena ang Teroristang Pag-atake sa Gusali ng Hukuman sa Zahedan, Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Hulyo 27, 2025, mariing kinondena ng mga iskolar ng Sunni mula sa lalawigan ng Sistan at Baluchestan ang teroristang pag-atake sa gusali ng hudikatura sa lungsod ng Zahedan. Ayon sa kanila, ito ay isang nakakahiya at malupit na krimen na salungat sa Islam at sangkatauhan.
Mga Pahayag ng mga Pinuno ng Sunni:
Molawi Abdul Rahman Arefi, kinatawan ng Sunni sa Konseho ng mga Eksperto at Imam ng Biyernes sa lungsod ng Nagour, ay nagsabing ang mga terorista ay hindi mula sa lokal na populasyon kundi mga bayarang tauhan ng mga kaaway na nais maghasik ng kaguluhan at kawalang-seguridad.
Imam ng Masjid Muhammad Rasulullah sa Iranshahr: Tinawag ang mga salarin na mga taong walang puso na ipinagpalit ang kanilang pananampalataya at konsensya.
Molawi Shams al-Haq Damani: Matapos ang Rebolusyong Islamiko, ang dugo ng mga Shia at Sunni ay magkasamang dumaloy. Hindi papayagan ng mga mamamayan ang pagkakawatak-watak ng kanilang pagkakaisa.
Imam ng Masjid al-Haqaniya sa Iranshahr: Nagpahayag ng matinding kalungkutan at pakikiramay sa mga biktima.
Molawi Abdul Samad Damani: Ipinakita ng krimen ang tunay na mukha ng mga kaaway ng Islam at pagkakaisa ng ummah.
Molawi Abdullah Hassan Zehi, Imam ng lungsod ng Hamoun: Sinabi na ang mga terorista ay pumapatay ng mga inosenteng Shia at Sunni upang magdulot ng kaguluhan, at sila ay mga puppet ng kriminal na Israel.
