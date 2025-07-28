Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Dagat na Pula, lalo na sa Bab al-Mandeb, lumitaw ang India bilang posibleng bagong tagapangalaga ng seguridad sa rehiyon.
- Ang Ansar Allah ng Yemen ay umako sa paglusong ng dalawang barko ng kumpanyang Greek na "United", bilang bahagi ng kampanya laban sa mga barkong konektado sa Israel.
- Nagdulot ito ng malawak na pag-aalala sa Kanluran hinggil sa kaligtasan ng kalakalan sa dagat.
India bilang Kandidato sa Seguridad:
- Ayon sa Foreign Policy, ang India ay may mahigit 130 barkong pandagat at ikatlong pinakamalaking grupo ng mga marinong komersyal sa mundo.
- Dahil dito, may direktang interes ang India sa kaligtasan ng mga marinong Indian at kalakalan sa rehiyon.
- Matagumpay nitong nailigtas kamakailan ang mga marinong Indian mula sa mga pirata sa Somalia.
Mga Iminungkahing Solusyon:
- Pagsasagawa ng hindi opisyal na koordinasyon sa mga misyon ng Europa tulad ng "Aspides".
- Pagbuo ng sistema ng inspeksyon sa dagat, gaya ng dating pinamunuan ng Saudi Arabia.
- Pagpapalakas ng intelligence sharing at teknolohiyang pang-subaybay sa mga barko.
Mga Hamon:
- Ang kasalukuyang sistema ng pagsubaybay (AIS) ay madaling manipulahin.
- May kakulangan sa presensyang pandagat ng U.S. at mga kaalyado sa rehiyon.
- May mga mungkahing bumuo ng kooperasyong Asyano upang balansehin ang naratibo ng "hegemonya ng Kanluran".
Puna sa Kanluraning Diskurso:
- Binatikos ng artikulo ang Foreign Policy sa pag-iwas sa ugat ng krisis—ang digmaan ng Israel laban sa Gaza.
- Sa halip, itinutulak ang India bilang "makatao at moral" na tagapangalaga ng dagat.
………….
328
Your Comment