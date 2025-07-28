  1. Home
Pag-aalala ng Kanluran sa Seguridad ng Dagat na Pula: Gagampanan ba ng India ang Papel ng Bagong "Pulis"?

28 Hulyo 2025 - 09:25
Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Dagat na Pula, lalo na sa Bab al-Mandeb, lumitaw ang India bilang posibleng bagong tagapangalaga ng seguridad sa rehiyon.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Dagat na Pula, lalo na sa Bab al-Mandeb, lumitaw ang India bilang posibleng bagong tagapangalaga ng seguridad sa rehiyon.

- Ang Ansar Allah ng Yemen ay umako sa paglusong ng dalawang barko ng kumpanyang Greek na "United", bilang bahagi ng kampanya laban sa mga barkong konektado sa Israel.

- Nagdulot ito ng malawak na pag-aalala sa Kanluran hinggil sa kaligtasan ng kalakalan sa dagat.

India bilang Kandidato sa Seguridad:

- Ayon sa Foreign Policy, ang India ay may mahigit 130 barkong pandagat at ikatlong pinakamalaking grupo ng mga marinong komersyal sa mundo.

- Dahil dito, may direktang interes ang India sa kaligtasan ng mga marinong Indian at kalakalan sa rehiyon.

- Matagumpay nitong nailigtas kamakailan ang mga marinong Indian mula sa mga pirata sa Somalia.

Mga Iminungkahing Solusyon:

- Pagsasagawa ng hindi opisyal na koordinasyon sa mga misyon ng Europa tulad ng "Aspides".

- Pagbuo ng sistema ng inspeksyon sa dagat, gaya ng dating pinamunuan ng Saudi Arabia.

- Pagpapalakas ng intelligence sharing at teknolohiyang pang-subaybay sa mga barko.

Mga Hamon:

- Ang kasalukuyang sistema ng pagsubaybay (AIS) ay madaling manipulahin.

- May kakulangan sa presensyang pandagat ng U.S. at mga kaalyado sa rehiyon.

- May mga mungkahing bumuo ng kooperasyong Asyano upang balansehin ang naratibo ng "hegemonya ng Kanluran".

Puna sa Kanluraning Diskurso:

- Binatikos ng artikulo ang Foreign Policy sa pag-iwas sa ugat ng krisis—ang digmaan ng Israel laban sa Gaza.

- Sa halip, itinutulak ang India bilang "makatao at moral" na tagapangalaga ng dagat.

………….

