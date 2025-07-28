Pagpapatuloy ng Usapan sa Gaza: May Seryosong Pagsisikap ngayong Linggo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa Israel Broadcasting Authority at sa mga kaakibat nitong mapagkukunan, mayroong seryosong mga hakbang upang ipagpatuloy ang negosasyon para sa tigil-putukan sa Gaza ngayong linggo.
Mga Pangunahing Detalye:
- Sa kasalukuyan, nakaantala ang mga pag-uusap, subalit ang mga tagapamagitan ay nananawagan sa Hamas na pagaanin ang kanilang posisyon.
- Nagpahayag ang mga tagapamagitan ng pag-aalala sa Israel: kung hindi maipagpatuloy ang mga pag-uusap, maaaring lumala ang sitwasyon sa Gaza, at magiging mas mahirap ang pag-abot ng kasunduan.
Mga Suliraning Hindi pa Nareresolba:
- Ayon sa isang mataas na opisyal ng Hamas sa panayam sa CNN:
- Palitan ng mga bihag: 2,200 bilanggo na Palestino kapalit ng 10 buhay na bihag na Israeli.
- Kasama sa mga ipalalaya ang 200 bilanggo sa habambuhay, 2,000 mula Gaza, pati mga kababaihan at bata sa ilalim ng 18 taong gulang.
- Para sa bawat Israeli na nasawi, magpapalit ang Israel ng 10 bangkay ng Palestino at 50 bilanggo mula sa Gaza.
Tungkol sa Pag-urong ng Hukbong Israeli:
- Hamas ay nagpanukala ng:
- Pag-urong ng tropa ng Israel ng 1000 metro mula sa hindi tinatahang lugar, at 800 metro mula sa tirahan sa hilagang-silangang Gaza.
- Sa lungsod ng Rafah sa timog, ang pag-urong ay mula 700 hanggang 1200 metro.
- Sa Maanan ng Philadelphia Corridor (hangganan ng Gaza-Ehipto), mag-uurong ang Israel ng 50 metro kada linggo, hanggang sa tuluyang pag-urong sa ika-50 araw.
Ayon sa Axios, ang security team ni Pangulong Donald Trump ay muling nagsusuri ng estratehiya ng U.S. sa Gaza.
…………..
328
Your Comment