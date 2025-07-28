  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Pagpapatuloy ng Usapan sa Gaza: May Seryosong Pagsisikap ngayong Linggo

28 Hulyo 2025 - 09:29
News ID: 1712230
Pagpapatuloy ng Usapan sa Gaza: May Seryosong Pagsisikap ngayong Linggo

Ayon sa Israel Broadcasting Authority at sa mga kaakibat nitong mapagkukunan, mayroong seryosong mga hakbang upang ipagpatuloy ang negosasyon para sa tigil-putukan sa Gaza ngayong linggo.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Ayon sa Israel Broadcasting Authority at sa mga kaakibat nitong mapagkukunan, mayroong seryosong mga hakbang upang ipagpatuloy ang negosasyon para sa tigil-putukan sa Gaza ngayong linggo.

Mga Pangunahing Detalye:

- Sa kasalukuyan, nakaantala ang mga pag-uusap, subalit ang mga tagapamagitan ay nananawagan sa Hamas na pagaanin ang kanilang posisyon.

- Nagpahayag ang mga tagapamagitan ng pag-aalala sa Israel: kung hindi maipagpatuloy ang mga pag-uusap, maaaring lumala ang sitwasyon sa Gaza, at magiging mas mahirap ang pag-abot ng kasunduan.

Mga Suliraning Hindi pa Nareresolba:

- Ayon sa isang mataas na opisyal ng Hamas sa panayam sa CNN:

- Palitan ng mga bihag: 2,200 bilanggo na Palestino kapalit ng 10 buhay na bihag na Israeli.

- Kasama sa mga ipalalaya ang 200 bilanggo sa habambuhay, 2,000 mula Gaza, pati mga kababaihan at bata sa ilalim ng 18 taong gulang.

- Para sa bawat Israeli na nasawi, magpapalit ang Israel ng 10 bangkay ng Palestino at 50 bilanggo mula sa Gaza.

Tungkol sa Pag-urong ng Hukbong Israeli:

- Hamas ay nagpanukala ng:

- Pag-urong ng tropa ng Israel ng 1000 metro mula sa hindi tinatahang lugar, at 800 metro mula sa tirahan sa hilagang-silangang Gaza.

- Sa lungsod ng Rafah sa timog, ang pag-urong ay mula 700 hanggang 1200 metro.

- Sa Maanan ng Philadelphia Corridor (hangganan ng Gaza-Ehipto), mag-uurong ang Israel ng 50 metro kada linggo, hanggang sa tuluyang pag-urong sa ika-50 araw.

Ayon sa Axios, ang security team ni Pangulong Donald Trump ay muling nagsusuri ng estratehiya ng U.S. sa Gaza.

…………..

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha