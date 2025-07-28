Mga Sugatan Dahil sa Pagbagsak ng Mga Tulong mula sa Ere sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng Abna News Agency at Russia Today, ilang tao ang nasugatan matapos bumagsak ang mga parasyut ng tulong makatao mula sa ere sa mga lugar na tinitirhan ng mga lumikas sa Gaza.
Mga Detalye ng Insidente:
- Sa rehiyon ng Al-Karama, bumagsak ang isang parasyut sa isang tolda ng mga lumikas, na nagdulot ng pinsala.
- Sa Al-Sudaniya, kanlurang Gaza, 11 Palestino ang nasugatan matapos bumagsak ang mga kahon ng tulong sa mga tao.
- Limitado lamang ang bilang ng mga parasyut na ibinagsak sa hilagang Gaza.
Pahayag ng Hukbong Israeli:
- Inanunsyo ng hukbo ang paglalaan ng mga makataong daanan para sa ligtas na pagpasok ng mga trak ng tulong sa Gaza.
- Ayon sa tagapagsalita, layunin ng operasyon na pabulaanan ang mga akusasyon ng sinadyang pagpapagutom sa Gaza.
- Muling isasagawa ang airdrop ng tulong sa Sabado ng gabi, sa pakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon.
- Pitong plataporma ng tulong ang ibabagsak, na naglalaman ng harina, asukal, at mga de-latang pagkain.
Makataong Pag-aantala ng Operasyon:
- Magkakaroon ng pansamantalang pagtigil sa mga operasyong militar sa mga lugar na matao, upang bigyang-daan ang makataong tulong.
- Patuloy pa rin ang operasyon sa mga lugar na tinutukoy ng hukbo bilang may presensya ng mga "elementong terorista".
