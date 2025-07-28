Pagbatikos sa mga Pahayag ng Israel tungkol sa Tulong sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Mahfouz Manour, ang mga pahayag ng Israel ukol sa pagpasok ng tulong makatao sa Gaza ay mapanlinlang at walang batayan. Wala umanong tulong mula sa Jordan, Egypt, o Saudi Arabia ang tunay na nakapasok sa Gaza, at ang sinasabing humanitarian foundation ay tinawag niyang "bitag ng kamatayan."
Mga Pangunahing Punto:
- Walang aktwal na tigil-putukan ang napagkasunduan, sa kabila ng sinasabing humanitarian pause ng Israel.
- Walang trak ng tulong ang nakapasok mula sa mga hangganan ng Jordan o Egypt, at ang mga ulat ukol dito ay tinawag na "ingay sa media."
- Ang mga mamamayan ng Gaza ay nanganganib sa bawat pagtatangkang kumuha ng tulong, gaya ng maliit na sako ng harina na maaaring ikamatay ng isang tao sa pila.
Kalagayan ng mga Ospital:
- Mahigit 30 ospital ang direktang tinarget ng Israel; karamihan ay wasak o sarado.
- Kaunting ospital na lang ang gumagana, at kulang sa kuryente, gamot, at kagamitan.
- Mga doktor, nars, at pasyente ay dinadakip o pinapatay; ang mga ambulansya ay halos wala na.
Panawagan sa Mundo:
- Binatikos ang kawalan ng aksyon ng mga internasyonal na organisasyon tulad ng UN, WHO, at iba pa.
- Ipinahayag ang pagkadesmaya sa mundo ng Islam at Arabong bansa, na tila walang pakialam sa krisis.
- Pinuri ang mga estudyante sa U.S. na patuloy na sumusuporta sa Gaza sa kabila ng banta ng parusa.
Panghuling Mensahe: Ang dugo ng mga Palestino sa Gaza, West Bank, at Lebanon ay nasa kamay ng mga nakakita at nakarinig ngunit walang ginawa. Lahat ay may pananagutan.
…………..
328
Your Comment