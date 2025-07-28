Pope Leo XIV, Lubos na Nabahala sa Kalagayan ng Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang tradisyunal na panalangin tuwing Linggo mula sa bintana ng opisina sa Vatican, ipinahayag ni Pope Leo XIV, pinuno ng mga Katoliko sa buong mundo, ang kanyang malalim na pag-aalala sa krisis sa Gaza. Ayon sa kanya, ang mga mamamayan ng Gaza ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa gutom, karahasan, at kawalan ng tulong.
Mga Pangunahing Pahayag:
- Nanawagan ng agarang tigil-putukan at pagpapalaya sa mga bihag ng Israel.
- Hiniling ang walang hadlang na pagpasok ng tulong makatao sa Gaza.
- Binatikos ang sistematikong pagpatay at ang kawalan ng aksyon mula sa mga pandaigdigang institusyon.
Ayon sa pinakahuling ulat ng Ministry of Health sa Gaza, mula Oktubre 7, 2023, 133 katao ang namatay dahil sa gutom at malnutrisyon—87 sa kanila ay mga bata.
…………
328
Your Comment