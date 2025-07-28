BBC at Censorship:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng Declassified UK, ang BBC—na pinopondohan ng gobyerno ng Britanya—ay sinasadyang hindi tinatalakay ang malawakang suporta ng Britanya sa mga operasyong militar ng Israel sa Gaza. Tinawag ito ng mga eksperto bilang isang "pambansang iskandalo" na nagpapahina sa kredibilidad ng BBC bilang pampublikong tagapagbalita.
Mga Detalye ng Pakikibahagi:
- Royal Air Force ng Britanya ay nagsagawa ng daan-daang misyon ng surveillance sa Gaza, ngunit bihirang banggitin sa media.
- Walang ulat tungkol sa pagbisita ng Chief of Staff ng Israel sa London, o ang pagsasanay ng mga sundalong Israeli sa Britanya.
- Mga kasunduan sa armas at komersyo sa pagitan ng Britanya at Israel ay hindi rin tinatalakay, kabilang ang isang "military roadmap" na nilagdaan bago ang pagsiklab ng digmaan.
Pag-export ng Armas:
- Bagaman may ilang ulat ukol sa pagbebenta ng armas, ang tono ng BBC ay hindi kritikal. Hindi rin binigyang pansin ang mga legal na aksyon laban sa Britanya ukol sa pag-export ng armas sa Israel.
Intelligence at Espesyal na Puwersa:
- Hindi tinatalakay ang papel ng GCHQ (ahensiya ng intelihensiya) at SAS (special forces) sa pagsuporta sa Israel, kahit may ebidensiya ng operasyon mula sa base ng Britanya sa Cyprus.
Panloob na Kritika:
- Mahigit 100 empleyado ng BBC ang lumagda sa isang bukas na liham na nagsusumbong ng censorship at bias pabor sa Israel.
- Tinuligsa ang paggamit ng mga salitang nagpapaliit sa bigat ng mga krimen ng Israel at ang kawalan ng konteksto ukol sa okupasyon ng Palestine.
Pananaw ng Eksperto:
- Ayon kay Des Freedman, propesor sa Goldsmiths University, ang BBC ay nabigo sa tungkulin nitong mag-ulat nang tapat sa papel ng Britanya sa Gaza. Aniya, ang hindi pag-uulat ay kasing bigat ng mga balitang inilalabas.
