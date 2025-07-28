Pag-aresto sa Apat na Kabataang Bahraini Matapos ang Mapayapang Protesta sa Harap ng Embahada ng Israel

Pag-aresto sa mga Aktibistang Kabataan:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Apat na kabataang Bahraini ang inaresto ng mga awtoridad matapos silang lumahok sa isang mapayapang protesta sa harap ng embahada ng Israel sa Manama. Layunin ng protesta ang pagkondena sa patuloy na paglusob at pagpatay sa Gaza, pati na rin ang pagpapakita ng suporta sa mga mamamayang Palestino.
Mga Detalye ng Insidente:
Ang protesta ay isinagawa upang tutulan ang pagkakakulong, gutom, at karahasan sa Gaza.
Ayon sa mga aktibistang pangkarapatang pantao, ang pag-aresto ay bahagi ng sistematikong pagsupil sa mga kritikal na tinig sa Bahrain.
Nanawagan ang mga kabataan ng agarang pagtigil sa mga pag-atake at pagbubukas ng mga daanan para sa tulong makatao.
………….
328
Your Comment