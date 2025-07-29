Pandaigdigang Amnestiya: Ang mga awtoridad ng Syria ay nagpapabaya sa pagsisiyasat sa pagdukot ng mga kababaihang Alawi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa Amnesty International, ang mga awtoridad ng Syria ay nagpapabaya sa pagsisiyasat sa mga kaso ng pagdukot sa mga kababaihan at batang babae mula sa Alawi community.
Noong Lunes, nanawagan ang Amnesty International sa mga awtoridad ng Syria na magsagawa ng agarang at komprehensibong imbestigasyon sa serye ng mga pagdukot sa mga kababaihan at batang babae mula sa Alawi sect.
Binanggit ng organisasyon na sa gitna ng tumitinding karahasan sa lipunan, nabigo ang pamahalaan na protektahan ang mga biktima o usigin ang mga salarin.
Mula Pebrero 2025, nakatanggap ang Amnesty ng mga ulat tungkol sa pagdukot ng hindi bababa sa 36 na kababaihan at batang babae mula sa Alawi sect, may edad 3 hanggang 40, sa mga lalawigan ng Latakia, Tartus, Homs, at Hama. Walong kaso ang direktang naitala, kabilang ang limang kababaihan at tatlong batang babae na wala pang 18 taong gulang.
Ayon kay Agnes Callamard, Secretary-General ng Amnesty: “Ang mga awtoridad ng Syria ay nabigo sa pagpigil sa paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at batang babae, at halos sa lahat ng naitalang kaso, walang epektibong imbestigasyon o hakbang upang panagutin ang mga salarin.”
Dagdag pa niya, ang kamakailang alon ng mga pagdukot ay nagdulot ng matinding takot sa Alawi community, na dati nang dumanas ng madugong masaker.
May ilang pamilya na nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga biktima o posibleng lokasyon ng kanilang pagkakakulong, ngunit ito ay binalewala o pinagdudahan. Sa ilang kaso, sinisi pa ng mga security personnel ang mga pamilya ng biktima.
Iniulat ng Amnesty na ang ilang biktima ay binugbog, at humingi ng ransom na hanggang $14,000 mula sa kanilang pamilya. Sa kabila ng pagbabayad, hindi sila pinalaya. Hindi bababa sa tatlong kaso, kabilang ang isang batang babae, ay sapilitang ipinasailalim sa prisyong kasal.
May mga voice messages at larawan mula sa mga kidnapper na nagpapakita ng pisikal na karahasan sa mga biktima. Dalawang kaso ang naitala kung saan pinilit ang mga biktima na humiling ng diborsyo, na nagpapahiwatig ng sapilitang kasal.
Sa isang kaso, isang batang babae ang pinilit na magpakasal sa kanyang kidnapper at nang tumanggi, ay ginupitan ang kanyang buhok bilang anyo ng panghahamak.
Ayon kay Callamard, ang mga insidenteng ito ay maaaring mauwi sa human trafficking, sapilitang kasal, at torture—na malinaw na paglabag sa internasyonal na batas.
Nanawagan ang Amnesty sa pamahalaan ng Syria na agarang tukuyin ang kinaroroonan ng mga biktima, suportahan ang kanilang mga pamilya, at tiyakin ang isang transparent at independiyenteng imbestigasyon.
Ayon kay Fadel Abdulghani, direktor ng Syrian Network for Human Rights, dapat seryosohin ng mga awtoridad ang ulat ng Amnesty at magsagawa ng opisyal na imbestigasyon. Aniya, ang mga ulat mula sa mga kilalang internasyonal na organisasyon ay may mataas na kredibilidad at sumusunod sa mahigpit na dokumentasyon.
Hinimok niya ang mga awtoridad na makipag-ugnayan sa Amnesty, humiling ng mga dokumento, at magtalaga ng opisyal na ahensya upang subaybayan ang mga kaso. Dagdag pa niya, ang mga organisasyong ito ay tumutulong sa mga pampublikong tagausig sa pamamagitan ng pagbibigay ng handang database para sa imbestigasyon.
Pinuna rin niya ang fact-finding committee ng gobyerno na nagsabing wala silang natanggap na ulat ng pagdukot. Ayon sa kanya, maaaring kulang ang komite sa kakayahan, kapangyarihan, o resources upang magsagawa ng epektibong dokumentasyon.
Binanggit ni Abdulghani na ang Syrian Network for Human Rights ay nakatanggap ng mga testimonya ngunit hindi ito lubusang naimbestigahan dahil sa matinding kakulangan sa pondo at pagbawas ng mga researcher.
Sa huli, sinabi niya: “Kung ang isang mapagkakatiwalaang internasyonal na organisasyon tulad ng Amnesty ay nagdokumento ng mga kasong ito, sapat na iyon. Ang mahalaga ay naiparating ang mensahe. Dapat kumilos ang mga awtoridad ng Syria batay sa ulat na ito, usigin ang mga salarin, at ipaalam ito nang malinaw sa publiko. Dapat din nilang pasalamatan ang Amnesty sa pagsisikap na ito para sa katarungan at karapatang pantao—isang bagay na ginagawa ng mga demokratikong bansa at mga institusyong may respeto sa kanilang mamamayan.”
