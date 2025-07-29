Pagkakaso sa Isang Israeli na may Pinagmulan sa Iran dahil sa Paniniktik para sa Tehran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kaso ng seguridad sa Israel, isang Israeli na may lahing Iranian ang sinampahan ng kaso dahil sa umano’y paniniktik para sa Iran at paglipat ng sensitibong impormasyong militar sa panahon ng kamakailang 12-araw na digmaan.
Ayon sa International AhlulBayt News Agency (ABNA), iniulat ng mga Israeli media na isinampa ang kaso laban sa naturang indibidwal dahil sa paniniktik at pagbibigay ng sensitibong impormasyon sa Iran sa gitna ng 12-araw na digmaan.
Si Yossi Melman, isang Israeli intelligence analyst, ay nagsabi na ito marahil ang pinaka-mapanganib na kaso ng paniniktik sa kasaysayan ng Israel, kung saan isang Hudyo ang umano’y nagtaksil sa kanyang bansa para sa isang kaaway.
Sa isang post sa social media platform na X, sinabi ni Melman na ang pinaghihinalaan (na hindi pinangalanan dahil sa legal na restriksyon) ay lumipat mula Iran patungong Israel noong 1999 at nagkaroon ng matagal na ugnayan sa mga Iranian intelligence agents sa Turkey sa mga nakaraang digmaan sa Gaza at sa kasalukuyang tensyon sa Iran.
Ayon sa isinampang kaso, ang pinaghihinalaan ay may matagal nang relasyon sa isang Iranian citizen na naninirahan sa Iran.
Noong 2024, nakipagkita siya sa kanyang partner sa Turkey at isiniwalat sa mga Iranian agents ang pagkakakilanlan ng isang Iranian sailor na nagtatrabaho sa isang Iranian oil tanker—na sinasabing nagbibigay ng impormasyon sa Israel.
Bukod pa rito, isiniwalat umano niya ang plano ng Israel na umatake sa Iran, pati na ang ruta ng mga drone mula Israel patungong Iranian territory.
Kumpirmado rin umano ng pinaghihinalaan sa Iranian intelligence na isa sa mga airbase ng Israel ay nasira sa panahon ng digmaan, bukod pa sa iba pang sensitibong impormasyong kanyang naipasa.
