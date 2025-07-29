Pagbabawal sa paglalakbay ng mga Pakistani pilgrims sa Iran at Iraq, pinuna

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagbabawal ng gobyerno ng Pakistan sa paglalakbay ng mga pilgrims patungong Iran at Iraq ay tinuligsa ni Ayatollah Hafiz Syed Riaz Hussain Najafi, pinuno ng Shia religious schools federation.
Aniya, ang paglalakbay para sa Arbaeen ay mahalaga at pinaghahandaan ng mga pilgrims buong taon.
Marami sa kanila ay walang kakayahang bumili ng tiket sa eroplano.
Ang pagbabawal ay maaaring magdulot ng protesta at hindi pagkakasiya ng publiko.
Hiniling niya sa gobyerno na agad itong bawiin at ibalik ang pahintulot sa paglalakbay sa lupa.
