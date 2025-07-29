Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang survey, karamihan sa mga partidong pampolitika sa Finland ay sumusuporta sa pagkilala sa bansang Palestina, maliban sa dalawang partidong nasa kapangyarihan.
Assembly sa Setyembre, ito ay magiging "nasa maling panig ng kasaysayan."
Ang National Coalition Party at Swedish People's Party ay sumusuporta rin ngunit nais ng mas maingat na pagtakda ng panahon.
Ang mga partidong Finnish at Christian Democrats ay tutol, sinasabing hindi pa handa ang rehiyon para sa solusyon ng dalawang estado.
Tinuligsa ng Green Party ang pag-iwas ng gobyerno sa krisis sa Gaza, na tinawag itong "isang nakakahiya at nakalulungkot na mantsa sa kasaysayan ng Finland."
Sinabi ni Pangulong Alexander Stubb na ang sitwasyon sa Gaza ay "lalong nagiging hindi makatao" at ang "gutom na gawa ng tao" ay "nakakahiya."
