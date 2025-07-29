Pagsasalin sa Filipino: 5 Patay at Sugatan sa Drone Strike ng Israel sa Timog Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat ng Ministry of Health ng Lebanon, isang drone ng Israeli army ang tumama sa isang motorsiklo sa lungsod ng Bent Jbeil sa timog Lebanon, na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao at pagkasugat ng apat pa.
Nagdulot ang pag-atake ng sunog at pagsabog sa lugar ng insidente.
Ang Bent Jbeil ay isang lungsod sa hangganan ng Lebanon na madalas na tinatarget ng mga drone strike ng Israel, sa kabila ng umiiral na ceasefire.
Mga Akusasyon ng Paglabag
Sa mga nakaraang buwan, isinagawa ng Israel ang mga targeted assassination laban sa mga miyembro ng resistance at sinira ang ilang civilian infrastructure sa timog Lebanon.
Tinuligsa ito ng gobyerno ng Lebanon at mga grupong resistance bilang tahasang paglabag sa pambansang soberanya at isang krimen sa digmaan.
