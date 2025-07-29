Yair Lapid: “Israel ay nabigo sa lahat ng larangan ng digmaan”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang lider ng oposisyon ng Israel, si Yair Lapid, ay tahasang umamin na ang Israel ay nabigo sa digmaan sa Gaza at sa iba pang larangan. Ayon sa kanya:
Kabiguan sa Gaza: Walang tagumpay ang Israel sa digmaan, bagkus ay nahaharap ito sa isang pambansang sakuna.
Kakulangan ng Estratehiya: Hindi alam ng gabinete ni Netanyahu kung bakit ipinagpapatuloy ang digmaan.
Solusyon: Itigil ang digmaan, makipagkasundo para sa pagpapalaya ng mga bihag, at pamahalaan ang Gaza sa tulong ng isang Arabong koalisyon sa pamumuno ng Egypt.
Paulit-ulit na okupasyon: Na-okupa ang Khan Younis at Jabalia nang ilang ulit, ngunit muling nabawi ng Hamas.
Pagkabigo ng presyur militar: Hindi naging epektibo ang pagputol sa pagkain, gamot, at negosasyon para sa pagpapalaya ng mga bihag.
Babala sa taggutom: Kailangang pigilan ng Israel ang taggutom sa Gaza upang hindi ito magamit sa propaganda ng Hamas.
Pagkabigo sa politika at media: Kung walang pagbabago, haharap ang Israel sa mga parusang legal at ekonomiko.
