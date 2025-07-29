  1. Home
Yair Lapid: “Israel ay nabigo sa lahat ng larangan ng digmaan”

29 Hulyo 2025 - 11:15
News ID: 1712718
Ang lider ng oposisyon ng Israel, si Yair Lapid, ay tahasang umamin na ang Israel ay nabigo sa digmaan sa Gaza at sa iba pang larangan. Ayon sa kanya.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang lider ng oposisyon ng Israel, si Yair Lapid, ay tahasang umamin na ang Israel ay nabigo sa digmaan sa Gaza at sa iba pang larangan. Ayon sa kanya:

Kabiguan sa Gaza: Walang tagumpay ang Israel sa digmaan, bagkus ay nahaharap ito sa isang pambansang sakuna.

Kakulangan ng Estratehiya: Hindi alam ng gabinete ni Netanyahu kung bakit ipinagpapatuloy ang digmaan.

Solusyon: Itigil ang digmaan, makipagkasundo para sa pagpapalaya ng mga bihag, at pamahalaan ang Gaza sa tulong ng isang Arabong koalisyon sa pamumuno ng Egypt.

Paulit-ulit na okupasyon: Na-okupa ang Khan Younis at Jabalia nang ilang ulit, ngunit muling nabawi ng Hamas.

Pagkabigo ng presyur militar: Hindi naging epektibo ang pagputol sa pagkain, gamot, at negosasyon para sa pagpapalaya ng mga bihag.

Babala sa taggutom: Kailangang pigilan ng Israel ang taggutom sa Gaza upang hindi ito magamit sa propaganda ng Hamas.

Pagkabigo sa politika at media: Kung walang pagbabago, haharap ang Israel sa mga parusang legal at ekonomiko.

