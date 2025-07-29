Kuwait, Ipinataw ang Parusa sa Hezbollah ng Lebanon

Desisyon ng Kuwait
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Ministry of Foreign Affairs ng Kuwait ay nag-anunsyo ng pagpapataw ng parusa sa kilusang Hezbollah ng Lebanon at sa charitable organization na "Al-Qard Al-Hassan".
Pagyeyelo ng Ari-arian: Isinama ng Kuwait ang Hezbollah at Al-Qard Al-Hassan sa listahan ng mga pinaparusahan, kabilang ang pag-block ng kanilang mga ari-arian.
Mga Indibidwal na Apektado: Tatlong mamamayan mula sa Lebanon, Tunisia, at Somalia na umano’y may kaugnayan sa Hezbollah ay pinatawan din ng parusa.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsunod ng mga bansang Arabo sa Persian Gulf sa mga patakaran ng Estados Unidos laban sa Hezbollah.
