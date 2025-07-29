  1. Home
Arbaeen bilang Pandaigdigang Misyon para sa Katarungan at Pagbangon ng Islamikong Kabihasnan

29 Hulyo 2025 - 11:25
Sa isang seremonya ng paglulunsad ng mga likhang pangkultura, sining, at agham tungkol sa Arbaeen, sinabi ni Heneral Safavi—tagapayo ng Kataas-taasang Pinuno ng Iran—na ang Arbaeen ay hindi lamang isang relihiyosong okasyon, kundi isang pandaigdigang misyon para sa:

Pagkakaisa at Laban sa Pang-aapi: Ang mensahe ng Arbaeen ay pagkakaisa ng sangkatauhan laban sa kawalang-katarungan. Ang "حب الحسین یجمعنا" (Ang pag-ibig kay Hussein ay nagbubuklod sa atin) ay hindi lamang isang slogan, kundi isang katotohanan.

Pagpapalaganap ng Kultura at Kaalaman: Pinuri niya ang mga iskolar, manunulat, at tagapagtaguyod ng Arbaeen sa iba't ibang wika—Persian, Arabic, at English.

Paggunita sa mga Martir: Binanggit niya ang pagkakaiba ng Arbaeen ngayong taon dahil sa mga martir ng resistance, mga pangyayari sa Lebanon at Syria, at mga inosenteng biktima ng kamakailang agresyon.

Pandaigdigang Kilusan: Mahigit 20 milyong katao mula sa buong mundo ang lumalahok sa paglalakbay ng Arbaeen—isang natatanging kilos ng pag-ibig at pananampalataya.

Panawagan sa Media at Akademya: Hinikayat ang mga media at akademikong institusyon sa mundo ng Islam na gamitin ang Arbaeen bilang plataporma para sa "jihad ng pagpapaliwanag".

Pagbuo ng Islamikong Kabihasnan: Ayon sa kanya, ang bagong kabihasnang Islamiko ay dapat itayo sa pundasyon ng Qur’an, katarungan, at pagkakaisa ng mga malalayang bansa.

