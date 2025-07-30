Talumpati ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang paggunita sa ika-40 araw ng mga martir ng 12-araw na ipinataw na digmaan ng rehimeng Zionista laban sa sambayanang Iranian, isang seremonya ng pag-alala sa mga martir na ito ay ginanap ngayong araw sa Husayniyah ni Imam Khomeini (RA) sa pangunguna ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, at dinaluhan ng mga pamilya ng mga martir, iba’t ibang sektor ng lipunan, at ilang mga opisyal.
Sa seremonyang ito, sinabi ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa kanyang talumpati na ang digmaang ito ay naging sanhi ng paglitaw ng kapangyarihan at determinasyon ng Republika ng Islamiko, at ipinakita ang walang kapantay na katatagan ng mga pundasyon nito. Binigyang-diin niya na ang pangunahing dahilan ng mga pagkapoot ay ang pagtutol ng mga kaaway sa pananampalataya, kaalaman, at pagkakaisa ng sambayanang Iranian. Aniya:
“Ang ating sambayanan, sa tulong ng Diyos, ay hindi tatalikod sa landas ng pagpapalakas ng pananampalataya at pagpapalawak ng iba’t ibang kaalaman. Sa kabila ng pagkabulag ng mga kaaway, magagawa nating dalhin ang Iran sa rurok ng kaunlaran at karangalan.”
Ayatollah Khamenei, habang muling nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng mga heneral ng militar, mga siyentipiko, at mga mamamayang mahal na nasawi sa kamakailang digmaan, ay nagbigay-diin:
“Bukod sa mga dakilang karangalan na natamo ng sambayanang Iranian sa loob ng 12 araw, na kinikilala ngayon ng buong mundo, naipakita rin natin ang kapangyarihan, katatagan, determinasyon, at kakayahan natin sa harap ng mundo, kaya’t lahat ay tunay na nakaramdam ng lakas ng Republika ng Islamiko.”
Itinuturing niya ang pagsasakatawan ng walang kapantay na katatagan ng mga pundasyon ng Republika ng Islamiko bilang isa pang tagumpay ng digmaang ito. Dagdag pa niya:
“Hindi bago sa atin ang mga pangyayaring ito. Sa loob ng 46 na taon, bukod sa walong taong ipinataw na digmaan, maraming beses nang hinarap ng Republika ng Islamiko ang mga pangyayaring gaya ng kudeta, iba’t ibang uri ng kaguluhang militar, pampulitika, at pangseguridad, at ang pag-uudyok sa mga mahihinang-loob na kumilos laban sa sambayanan. Lahat ng mga pakana ng kaaway ay nabigo.”
Ayatollah Khamenei ay nagbigay-diin na ang sambayanang Iranian, sa tulong ng Diyos, ay hindi kailanman tatalikod sa kanilang relihiyon at kaalaman. Aniya:
“Tayo ay magsusulong ng malalaking hakbang sa pagpapalakas ng relihiyon at sa pagpapalawak at pagpapalalim ng iba’t ibang kaalaman, at sa kabila ng pagkabulag ng mga kaaway, magagawa nating dalhin ang Iran sa rurok ng kaunlaran at karangalan.”
Si Ayatollah Khamenei, habang binibigyang-diin na ang sambayanang Iranian ay, sa tulong ng Diyos, hindi kailanman tatalikod sa kanilang relihiyon at kaalaman, ay nagsabi:
“Tayo ay magsusulong ng malalaking hakbang sa pagpapalakas ng relihiyon at sa pagpapalawak at pagpapalalim ng iba’t ibang kaalaman, at sa kabila ng pagkabulag ng mga kaaway, magagawa nating dalhin ang Iran sa rurok ng kaunlaran at karangalan.”
Tinukoy ng Pinuno ng Rebolusyon na ang pundasyon ng Republika ng Islamiko ay nakabatay sa dalawang haligi: pananampalataya at kaalaman. Aniya:
“Ang mga mamamayan at kabataan ng Iran, sa pagtitiwala sa dalawang haliging ito, ay napilitang umatras ang kaaway sa iba’t ibang larangan, at sa hinaharap ay patuloy silang kikilos sa ganitong paraan.”
Itinuturing niya ang pangunahing dahilan ng pagtutol ng pandaigdigang imperyalismo, lalo na ng kriminal na Amerika, sa Republika ng Islamiko ay ang pananampalataya, kaalaman, at pagkakaisa ng mga Iranian sa ilalim ng anino ng Qur’an at Islam. Aniya:
“Ang mga isyung gaya ng nuklear, pagpayaman ng uranium, at karapatang pantao ay mga palusot lamang. Ang tunay na dahilan ng kanilang galit at pagtutol ay ang paglitaw ng bagong pananalita at kakayahan ng Republika ng Islamiko sa iba’t ibang larangan ng agham, humanidades, teknikal, at relihiyoso.”
Sa seremonyang ito:
- Ilang tagapagbasa ng Qur’an ang bumigkas ng mga talata mula sa Banal na Aklat.
- Si Hojjat al-Islam Rafiei ay nagbigay ng talumpati batay sa Sermon 182 ng Nahj al-Balagha, kung saan tinukoy niya ang mga katangian ng mga martir ng Digmaan sa Siffin, at inihalintulad ang mga ito sa mga martir ng kamakailang 12-araw na ipinataw na digmaan.
Walong katangian ng mga martir ayon kay Rafiei:
- Katatagan sa landas
- Paglakad sa landas ng katotohanan
- Pagbabasa ng Qur’an at pagsasabuhay nito
- Pagsasagawa ng mga obligasyon sa relihiyon
- Pagpapanumbalik ng mga banal na tradisyon
- Pagtutol sa mga maling gawain
- Pakikilahok sa jihad
- Pagsunod sa pamumuno
Ayon sa Qur’an, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang dalawang pangunahing salik ng tagumpay—na malinaw na nakita sa 12-araw na digmaan.
Sa huling bahagi ng seremonya:
- Si Mohammad Reza Bazri ay bumigkas ng mga tula bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga martir.
- Nagbigay rin siya ng panaghoy sa mga pagdurusa ng sambahayan ni Propeta Muhammad (Al-Allah).
