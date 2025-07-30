Kalihim-Heneral ng Lupon ng mga Iskolar ng Al-Azhar: Ang pagkagalit ng mga Zionista ay nagdudulot ng kasiyahan sa amin

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Kalihim-Heneral ng Lupon ng mga Dakilang Iskolar ng Al-Azhar ay nagpahayag ng pagkagulat sa galit ng rehimeng Zionista sa mga posisyon ng institusyong Al-Azhar at ng Sheikh ng Al-Azhar, at sinabi:
“Hindi ko alam kung paano natin sila dapat ilarawan upang mas lalo silang magalit, sapagkat ang bagay na ito ay nakalulugod.”
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), si Abbas Shoman, Kalihim-Heneral ng Lupon ng mga Dakilang Iskolar ng Al-Azhar, ay nagpahayag ng pagkagulat sa galit ng rehimeng Zionista sa mga posisyon ng institusyong Al-Azhar at ng Sheikh ng Al-Azhar hinggil sa Gaza.
Ayon sa ulat ng Russia Today (روسیا الیوم), sinabi ni Shoman:
“Ang mga Zionista ay galit sa Al-Azhar at sa Sheikh nito, at sila ay nababahala sa pagtukoy namin sa kanila bilang kaaway ng Zionismo. Hindi ko alam kung paano pa natin sila dapat ilarawan upang mas lalo silang magalit, sapagkat ang bagay na ito ay nakalulugod.”
Mahalaga ring banggitin na ang mga media outlet ng rehimeng Zionista ay patuloy sa kanilang mga pag-atake laban sa institusyong Al-Azhar ng Egypt at sa Sheikh ng Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb. Ang dahilan ng mga pag-atake ay ang mga posisyon ni Al-Tayyeb hinggil sa Israel at sa mga krimen nito sa Gaza Strip.
Sa isang ulat ng pahayagang Zionista na Maariv (معاریف), inihalintulad nito ang Al-Azhar sa “ulo ng ahas” sa Egypt at nanawagan na ito ay putulin.
Isinagawa rin ng naturang pahayagan ang isang panayam kay Eli Dekel, isang retiradong opisyal ng intelihensiya ng Israel at eksperto sa mga usapin ng Egypt. Sa panayam, matinding inatake ni Dekel ang Al-Azhar at inangkin na ang institusyong ito ay kumikilos bilang tagapagsalita ng pagkapoot sa Israel sa loob ng Egypt.
Mahalaga ring banggitin na ang Al-Azhar, na isa sa pinakamahalaga at pinaka-maimpluwensyang institusyon sa mundo ng mga Sunni Muslim, ay naglabas ng isang matinding pahayag laban sa Israel. Kinondena nito ang Israel dahil sa pagkakasala ng genocide at pagpapagutom sa mga mamamayan ng Gaza. Gayunman, matapos ang ilang sandali ay binawi ang naturang pahayag.
…………….
328
Your Comment