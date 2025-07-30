Simbolikong Pagpirma ng “Kasunduan ng Pagkakapatiran ng Iran at Afghanistan” sa Seremonya ng Ika-40 Araw ng mga Martir ng Kapangyarihan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang seremonya ng ika-40 araw ng mga martir ng kapangyarihan ng Iran ay ginanap sa tanggapan ng diplomatikong kinatawan ng Republika ng Islamiko ng Iran sa Jalalabad, Afghanistan.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng ika-40 araw ng mga martir ng kapangyarihan ng Republika ng Islamiko ng Iran sa tanggapan ng Iran sa Jalalabad, Afghanistan, ay binigyang-diin ang mensahe ng pagkakaisa, pakikiisa, at kapwa-suporta sa pagitan ng dalawang sambayanan ng Iran at Afghanistan.
Dumalo sa seremonya sina Bahram Jamali, Konsul-Heneral ng Republika ng Islamiko ng Iran sa Jalalabad, ang Pangalawang Gobernador ng lalawigan ng Nangarhar sa Afghanistan, at ilang mga pinuno ng lokal na mga ahensya ng lalawigan.
Sa kanyang talumpati, binanggit ni Ginoong Jamali ang mga kamakailang pag-atake ng Amerika at ng rehimeng Zionista laban sa Iran. Aniya:
“Sa mga kamakailang pananalakay, ilang piling tauhan ng militar at sibilyan ang naging martir; gayundin, ilang kababaihan at mga batang sibilyan ang nasawi o nasugatan, at ang mga pampublikong imprastruktura ay naging target din.”
Dagdag pa niya:
“Ang matatag na tugon ng Iran sa loob ng labindalawang araw ng Banal na Depensa ay hindi lamang pambansang tugon, kundi tinig ng pagdurusa ng sambayanang Islamiko. Maraming bansang Muslim, kabilang ang Afghanistan, ang malinaw na sumuporta sa posisyon ng Republika ng Islamiko ng Iran laban sa rehimeng mananakop.”
Sa pagtatapos ng seremonya, sa pamamagitan ng pagbasa ng isang simbolikong pahayag, binigyang-diin ng dalawang sambayanan ng Iran at Afghanistan ang “Kasunduan ng Pagkakaibigan at Pagkakapatiran” bilang pagsasakatawan ng pagkakaisang Islamiko at ng sama-samang pakikibaka laban sa pananakop at pandaigdigang imperyalismo.
Isinagawa ang seremonya sa isang espirituwal na kapaligiran, na may pagbasa ng Qur’an, pag-aalay ng dasal para sa mga martir, at mga talumpating nagtataguyod ng pagkakaisa.
