Pagbaba ng Pakiramdam ng Pagkakabilang ng mga Muslim sa Canada Dahil sa Kawalang-Aksyon ng Pamahalaan sa Krisis sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dahil sa patuloy na krisis sa Gaza at kawalan ng matibay na aksyon mula sa pamahalaan ng Canada, nagbabala ang espesyal na kinatawan ng pamahalaang pederal sa usapin ng Islamophobia na maraming Muslim sa bansa ang nakararamdam ng kawalan ng pagkakabilang at pagiging hindi pinapansin.
Ayon sa espesyal na kinatawan ng Canada sa paglaban sa Islamophobia, ang kawalan ng makabuluhang aksyon ng pamahalaang pederal hinggil sa krisis sa Gaza ay nagdulot ng paghina ng pakiramdam ng pagkakabilang ng maraming Muslim na naninirahan sa bansa. Sa isang panayam kay Amira Elghawaby ng Press Canada, sinabi niya: “Ang nakakatakot na sitwasyong ito ay malalim na nakaaapekto sa pakiramdam ng pagkakabilang ng mga tao.”
Ipinaliwanag niya na ang mga pamilyang Muslim sa Canada ay labis na naapektuhan ng mga pag-atake ng militar ng rehimeng Zionista at ng mga limitasyon sa pagbibigay ng tulong sa Gaza. Binanggit niya ang pagkamatay ng libu-libong Palestino at ang tumitinding pag-aalala, at sinabi na maraming naniniwala na sa kabila ng mga pahayag ng Canada, kulang pa rin ang konkretong aksyon. Dahil dito, tumataas ang takot sa mga pamilyang may kamag-anak sa rehiyon ng Gaza.
Dagdag pa ni Elghawaby, ang mga komunidad ng Muslim at Arab sa Canada ay nararamdaman na pinababayaan sila ng pamahalaan, at nagtatanong: “Ilan pa ba ang kailangang mamatay bago magkaroon ng matibay na aksyon?”
