Nagsimula na ang United Nations Conference ukol sa Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagsimula ang United Nations Conference hinggil sa solusyon ng dalawang estado sa Palestina sa gitna ng mga panawagan para sa pagtigil ng digmaan sa Gaza.
Sa pagbubukas ng sesyon, tinawag ni Jean-Noël Barrot, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng France, ang kumperensiya bilang isang “makasaysayang sandali” para sa pagpapatupad ng solusyon ng dalawang estado. Binigyang-diin niya na ang kanyang bansa ay nagsimula na ng isang hindi mapipigilang hakbang tungo sa solusyong pampolitika sa Gitnang Silangan.
Hiniling din niya ang pagtatapos ng digmaan at pagdurusa sa Gaza Strip, at ang pagsisimula ng isang permanenteng tigil-putukan. Aniya, “Hindi katanggap-tanggap na ang mga bata at kababaihan ay tinatarget habang tumatanggap ng tulong” sa lugar na iyon.
Binigyang-diin niya na ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza ay dapat humantong sa pagtatapos ng buong alitan sa pagitan ng Israel at Palestina.
Samantala, tinawag ni Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia, ang kumperensiya bilang isang “makasaysayang sandali” para sa pagpapagana ng solusyon ng dalawang estado at pagwawakas ng okupasyon ng Israel sa Palestina.
Pinuri niya ang pahayag ni Emmanuel Macron, Pangulo ng France, ukol sa intensyon ng kanyang bansa na kilalanin ang estado ng Palestina. Binigyang-diin niya na ang katatagan sa rehiyon ay nagsisimula sa pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayang Palestino.
Hiniling din niya ang agarang pagtatapos ng “humanitarian catastrophe” sa Gaza dulot ng paglabag ng Israel sa mga karapatan ng mga Palestino. Binigyang-diin niya na ang Arab Peace Initiative ay isang komprehensibong batayan para sa anumang makatarungan at pangkalahatang solusyon sa usapin ng Palestina.
Sa kanyang talumpati, sinabi ni António Guterres, Kalihim-Heneral ng United Nations, na ang solusyon ng dalawang estado lamang ang balangkas na may ugat sa pandaigdigang batas, pinagtibay ng General Assembly, at may suporta ng internasyonal na komunidad.
Nagbabala siya na ang solusyong ito ay “mas malayo kaysa dati” at hiniling na ang kumperensiyang ito ay maging isang makasaysayang sandali para sa pagtatapos ng okupasyon ng Israel at pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon.
Ayon kay Guterres, ang kasalukuyang alitan sa Gaza ay nagpapabigat sa sitwasyon ng rehiyon at ng buong mundo, at ang pagwawakas nito ay nangangailangan ng pampulitikang kalooban. Kinondena rin niya ang unti-unting pagsasanib ng West Bank, na tinawag niyang “labag sa batas,” at hiniling ang agarang pagtigil nito.
Huling Pagsisikap para sa Solusyon ng Dalawang Estado
Ang internasyonal na kumperensiya para sa solusyon ng dalawang estado ay nakatakdang ganapin mula Hunyo 17–20 sa New York upang bumuo ng roadmap para sa pagtatatag ng estado ng Palestina. Gayunman, ang pag-atake ng Israel sa Iran noong Hunyo 13 ay naging dahilan upang umatras ang ilang delegasyon mula sa Gitnang Silangan, kaya’t naantala ang kumperensiya.
Ayon sa mga diplomatikong sanggunian, ang administrasyon ni Donald Trump ay nagsagawa ng malawakang diplomatikong presyon upang pigilan ang mga pamahalaan sa pagdalo sa kumperensiya, at nagpadala ng mga telegrama upang hikayatin silang huwag dumalo.
Ang kumperensiya ay ginaganap sa panahon kung kailan ang Israel, sa suporta ng Amerika, ay nagpapatuloy sa digmaang genocidal nito sa Gaza mula Oktubre 7, 2023. Mahigit 204,000 Palestino ang napatay o nasugatan, karamihan ay mga bata at kababaihan. Mahigit 10,000 ang nawawala, daan-daang libo ang lumikas, at ang taggutom ay kumitil ng maraming buhay.
Sa harap ng pagkabigo ng negosasyon at patuloy na agresyon sa Gaza, West Bank, at Jerusalem, itinuturing ng marami ang kumperensiyang ito bilang huling internasyonal na pagsisikap upang buhayin ang prosesong pampolitika tungo sa solusyon ng dalawang estado.
