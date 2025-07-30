Tinarget ng Yemen ang Ben Gurion Airport gamit ang “Palestine 2” Missile

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang bahagi ng patuloy na suporta ng Yemen sa mamamayang Palestino, tinarget ng mga armadong pwersa ng bansa ang Ben Gurion Airport gamit ang supersonic ballistic missile na tinatawag na “Palestine 2.”
Inihayag ng mga armadong pwersa ng Yemen ang matagumpay na pagsasagawa ng isang espesyal na operasyong militar laban sa Ben Gurion Airport sa mga sinasakop na teritoryo.
Brigadier Yahya Saree, tagapagsalita ng kilusang Ansarullah, ay nagsabi na ang operasyon ay isinagawa gamit ang supersonic ballistic missile na “Palestine 2” laban sa paliparan sa Tel Aviv.
Binigyang-diin niya na naging matagumpay ang pag-atake, na nagresulta sa paglikas ng milyun-milyong Israeli patungo sa mga silungan at sa pagtigil ng operasyon ng paliparan.
Dagdag pa ni Saree, magpapatuloy ang mga operasyong militar ng Yemen hangga’t hindi natitigil ang agresyon sa Gaza at ang pagkubkob dito.
Sa pahayag ng tagapagsalita ng mga armadong pwersa ng Yemen, sinabi na ang operasyon ay isinagawa bilang tugon sa mga krimen ng genocide ng rehimeng Zionista laban sa mga Palestino sa Gaza Strip. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pangako ng Yemen sa pagsuporta sa mamamayang Palestino at sa mga mandirigma ng kanilang lupain.
Bukod pa rito, inihayag na simula kahapon ay nagsimula nang subaybayan ng hukbong-dagat ng Sana’a ang mga barkong pag-aari ng mga kompanyang nakikipagtulungan sa rehimeng Zionista. Ang hakbang na ito ay bahagi ng ikaapat na yugto ng pagpapalakas ng mga operasyong militar sa dagat, at sumasaklaw sa lahat ng barkong may kaugnayan sa Israel.
