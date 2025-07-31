  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Ulat ng CNN: Kritikal na Pagkaubos ng THAAD Missiles ng U.S. Matapos ang 12-Araw na Digmaan

31 Hulyo 2025 - 11:23
News ID: 1713332

Ayon sa CNN, ang U.S. ay nahaharap sa matinding kakulangan ng mga THAAD interceptor missiles matapos ang isang 12-araw na digmaan.

Mga Pangunahing Detalye:

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding Paggamit: Ginamit nang husto ang THAAD para ipagtanggol ang Israel laban sa mga missile mula sa Iran at mga kaalyado nito.

Gastos: Umabot sa humigit-kumulang $1.2 bilyon ang gastos sa operasyon ng THAAD sa maikling digmaan.

Produksyon:

11 missiles lamang ang inaasahang magagawa sa 2024.

12 missiles sa 2025.

37 missiles sa 2026.

Strategic Risk: Ang mabagal na produksyon ay nagdudulot ng panganib sa kakayahan ng U.S. na ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito sa Gitnang Silangan.

…………….

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha