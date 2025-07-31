Ulat ng CNN: Kritikal na Pagkaubos ng THAAD Missiles ng U.S. Matapos ang 12-Araw na Digmaan

Mga Pangunahing Detalye:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matinding Paggamit: Ginamit nang husto ang THAAD para ipagtanggol ang Israel laban sa mga missile mula sa Iran at mga kaalyado nito.
Gastos: Umabot sa humigit-kumulang $1.2 bilyon ang gastos sa operasyon ng THAAD sa maikling digmaan.
Produksyon:
11 missiles lamang ang inaasahang magagawa sa 2024.
12 missiles sa 2025.
37 missiles sa 2026.
Strategic Risk: Ang mabagal na produksyon ay nagdudulot ng panganib sa kakayahan ng U.S. na ipagtanggol ang sarili at ang mga kaalyado nito sa Gitnang Silangan.
…………….
328
Your Comment