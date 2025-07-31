Malta: Kinikilala Namin ang Estado ng Palestina

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Punong Ministro ng Malta ay naghayag na ang kanilang bansa ay kinikilala ang Estado ng Palestina, at opisyal na ipapahayag ito sa General Assembly ng United Nations sa Setyembre.
Mga Pangunahing Detalye:
Kasunod ng UK at France: Ang pahayag ng Malta ay dumating ilang oras matapos ang katulad na pahayag mula sa Punong Ministro ng UK, at ilang araw matapos ang mga opisyal ng France ay nagpahayag ng suporta sa pagkilala sa Palestina.
Paninindigan para sa Kapayapaan: Ipinahayag ng Punong Ministro ng Malta ang kanilang pagsuporta sa mga hakbang para sa pangmatagalang kapayapaan sa Gitnang Silangan.
Panawagan mula sa Oposisyon: Noong kalagitnaan ng Hulyo, nanawagan ang oposisyon sa Malta para sa agarang pagkilala sa Palestina.
Iba pang Bansa: Noong Mayo, Ireland, Norway, at Spain ay kinilala na rin ang Estado ng Palestina.
