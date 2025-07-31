Hamas: Ang Gaza ay Nasa Pinakamapanganib na Yugto ng Pagpuksa ng Lahi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, binigyang-diin ng Hamas na ang Gaza Strip ay nahaharap sa matinding taggutom at pagpuksa ng lahi (genocide) dahil sa tuloy-tuloy at malawakang pagkubkob ng Israel sa rehiyon.
Mga Pangunahing Punto:
Pagkubkob ng Gaza: Isinara ang mga daanan, at pinigilan ang pagpasok ng gatas para sa sanggol, pagkain, at gamot para sa mahigit 2 milyong Palestino.
Mga Nanganganib: May 40,000 sanggol at 60,000 buntis na babae na nasa panganib ng agarang kamatayan dahil sa kakulangan ng nutrisyon at medikal na tulong.
Pag-abuso sa Tulong: Ayon sa Hamas, ginamit ng Israel ang pagkain bilang sandata ng mabagal na pagpatay, at ang mga tulong ay naging kasangkapan ng kaguluhan at pandarambong sa ilalim ng direktang kontrol ng militar.
Pagharang sa Tulong: Karamihan sa mga trak ng tulong ay sinasabat at ninanakaw, bahagi ng sinadyang patakaran ng kaguluhan at gutom.
Pangangailangan ng Gaza: Nangangailangan ang Gaza ng mahigit 600 trak ng tulong at suplay ng gasolina araw-araw upang matugunan ang pangunahing pangangailangan.
Mga Biktima ng Gutom: Hanggang ngayon, 154 Palestino, kabilang ang 89 bata, ang namatay dahil sa gutom.
Panawagan ng Hamas: Hiniling ang agarang pagbubukas ng mga daanan nang walang kondisyon bilang tanging solusyon sa krisis. Nanawagan din sila sa mga malalayang mamamayan at mga pandaigdigang organisasyon na paigtingin ang kanilang pagkilos.
………….
328
Your Comment