Pagtaas ng Mga Pagpatay Bilang Ganti sa Aleppo, Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng ABNA at ng Syrian Observatory for Human Rights, ang lungsod ng Aleppo sa hilagang Syria ay nakararanas ng pagtaas ng mga pagpatay bilang paghihiganti laban sa mga taong pinaghihinalaang nakipagtulungan sa dating rehimen ng Syria.
Mga Pangunahing Detalye:
Tatlong kaso ng pagpatay ang naitala sa loob ng 48 oras, lahat isinagawa ng mga armadong hindi nakikilalang salarin.
64 kaso ng ganitong uri ng pagpatay ang naitala mula sa simula ng taon, karamihan sa mga biktima ay mga lalaki.
Motibo: Ang mga biktima ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa dating rehimen, kabilang ang mga dating kasapi ng intelihensiya ng militar.
Pamamaraang ginamit: Direktang pamamaril at mabilis na pagtakas mula sa pinangyarihan, na nagpapakita ng kawalan ng seguridad at hindi sapat na legal na aksyon.
Pagkakaugnay sa sekta: Tatlong kaso ay may kaugnayan sa pangkat-etniko o panrelihiyong tensyon.
