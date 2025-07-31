Bilang ng mga Martir sa Gaza Umabot na sa 60,138

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa Ministry of Health ng Palestina sa Gaza, mula noong Oktubre 7, 2023, ang bilang ng mga napatay sa digmaan ay umabot na sa 60,138, habang ang mga nasugatan ay 146,269.
Mga Pangunahing Detalye:
Sa nakalipas na 24 oras: May 104 bagong martir at 399 sugatan na dinala sa mga ospital sa Gaza.
Mga biktima sa ilalim ng guho: Marami pa ang hindi naaabot ng mga rescue team dahil nasa ilalim ng mga guho o nasa lansangan.
Paglabag sa tigil-putukan: Mula Marso 18, 2025, may 8,970 martir at 34,228 sugatan na naitala.
Mga biktima sa mga sentro ng tulong: Sa loob ng 24 oras, 60 martir at 195 sugatan ang mula sa mga lugar ng pamamahagi ng tulong. Sa kabuuan, 1,239 martir at 8,152 sugatan ang naitala sa ganitong mga insidente.
Mga namatay sa gutom: May 7 bagong kaso ng kamatayan dahil sa gutom at malnutrisyon, na nagdadala sa kabuuang bilang sa 154, kabilang ang 89 bata.
………….
328
Your Comment