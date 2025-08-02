Reaksyon ng Amerika sa mga Pahayag ni Araqchi: Hindi Kami Magbabayad ng Danyos sa Iran, Pero Handa Kaming Makipag-usap!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Tommy Pigott, Deputy Spokesperson ng U.S. State Department, ay tumugon sa mga pahayag ni Abbas Araqchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa isang press conference kagabi kaugnay ng kanyang panayam sa Financial Times.
Sa panayam na inilathala noong 9 Mordad 1404, inilahad ni Araqchi ang mga kondisyon ng Iran para sa muling pagsisimula ng negosasyon sa nuclear deal kasama ang pamahalaan ng Amerika.
Binigyang-diin niya na bago magsimula ang anumang pag-uusap, dapat bayaran ng Amerika ang mga pinsalang dulot ng mga pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran, magbigay ng garantiya na hindi na mauulit ang ganitong mga pag-atake, at kilalanin ang karapatan ng Iran sa uranium enrichment.
Ayon kay Araqchi: “Ipinakita ng kamakailang agresyon na walang solusyong militar para sa nuclear program ng Iran, ngunit maaaring makamit ang solusyon sa pamamagitan ng negosasyon.”
Sa isa pang panayam sa CBS, binatikos ni Araqchi ang pahayag ni Donald Trump na “ganap na wawasakin” ang mga nuclear facility ng Iran. Aniya: “Walang sinuman ang makakapawi sa teknolohiya at kaalaman sa uranium enrichment sa pamamagitan ng pambobomba.”
Sa press conference kagabi, tinanggihan ni Tommy Pigott ang mga pahayag ni Araqchi. Sa sagot sa isang tanong ng mamamahayag, sinabi niya: “Ang masasabi ko lang ay ang anumang kahilingan ng Iran para sa bayad-pinsala mula sa Estados Unidos ay katawa-tawa.”
Dagdag pa ni Pigott, handa ang Amerika na makipag-usap sa Iran at may “maikling pagkakataon” para sa Iran, ngunit “nasa Iran na ang bola” at hinihintay nila ang mga hakbang mula sa Tehran.
Ang mga pahayag ni Araqchi ay tumutukoy sa mga pag-atake ng militar ng Amerika at Israel sa mga nuclear facility ng Iran sa panahon ng 12-araw na digmaan (nagsimula noong 23 Khordad 1404).
Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Israel ng malawakang airstrikes at ang Amerika naman ay nagbomba sa mga pangunahing uranium enrichment facilities sa Natanz, Fordow, at Isfahan, pati na rin sa isang bagong site malapit sa Isfahan na hindi pa aktibo. Nagdulot ito ng pinsala sa nuclear program ng Iran.
Sa mga pag-atakeng ito, hindi bababa sa 13 nuclear scientists ang nasawi, at higit sa 1,000 sibilyan ang naapektuhan. Bilang tugon, nagsagawa ang Iran ng missile at drone operations laban sa Israel, na ayon sa mga opisyal ng Israel ay nagresulta sa 29 na nasawi at malalaking pinsala sa ari-arian.
Bago ang mga pag-atake, nakapagsagawa na ang Iran at Amerika ng limang round ng hindi direktang negosasyon sa tulong ng Oman, at nasa bingit ng isang “makasaysayang pagbubukas.” Ngunit ang pag-atake ng Israel 48 oras bago ang ikaanim na round ng negosasyon sa Muscat ang siyang huminto sa prosesong ito.
…………………….
328
Your Comment